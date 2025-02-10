Тариф повысили, подписи подделали: во Владивостоке в отношении УК завели уголовное дело о мошенничестве

Во Владивостоке по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве при изменении размера платы за содержание общедомового имущества. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на краевое надзорное ведомство.
Прокуратура Первомайского района Владивостока проверила исполнение законодательства в сфере ЖКХ. Специалисты установили, что с 1 июля 2024 года управляющая компания в одностороннем порядке увеличила тариф на содержание и текущий ремонт общедомового имущества — с 15,77 рубля до 25.
При этом собственники об увеличении тарифа ничего не знали. Собрания с ними никто не проводил. Однако в протоколах их подписи были. Как выяснилось позднее, они оказались поддельными.
В результате ущерб жителям домов № 21 на улице Калинина, № 14, 16 и 18 на Окатовой, № 13 на Бурачка и № 20 на Надибаидзе превысил 2 миллиона рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в СК. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Одновременно прокуратура внесла представление директору управляющей компании и потребовала произвести перерасчет.