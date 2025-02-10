В Анапе сделали специальные противомазутные валы для защиты 32 км берега

В систему защитных сооружений входит ров глубиной до 1 м недалеко от уреза воды и вал из песка высотой около 2 метров, который укрывает полипропиленовая сеть. У нее, как поясняют власти, две функции: защитить вал от размыва во время шторма и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала. Кроме того, у самой воды дополнительно установили полипропиленовые сети как первичный фильтр для сбора мазута.