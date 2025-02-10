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В Новосибирской области вынесли приговор стрелку с балкона

Мужчину приговорили к принудительным работам в течение 1 года и 9 месяцев.

В Бердском городском суде вынесли приговор 34-летнему местному жителю, который стрелял с балкона по прохожим. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как установил суд, стрелок почти год — с июня 2023 по март 2024 года — развлекался тем, что стрелял из пневматической винтовки с балкона своей квартиры. При этом намеренно целился в прохожих и автомобили.

Потерпевшими по делу проходили случайный прохожий, получивший ушибленную рану бедра, а также владельцы автомобилей и спецтехники, которую повредил гражданин.

В суде «снайпер» полностью признал свою вину и возместил ущерб потерпевшим.

— Ему назначили наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 9 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства, — сообщает прокуратура НСО.

Екатерина СОСНИНА.