В Новосибирской области вынесли приговор стрелку с балкона

В Бердском городском суде вынесли приговор 34-летнему местному жителю, который стрелял с балкона по прохожим. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Как установил суд, стрелок почти год — с июня 2023 по март 2024 года — развлекался тем, что стрелял из пневматической винтовки с балкона своей квартиры. При этом намеренно целился в прохожих и автомобили.
Потерпевшими по делу проходили случайный прохожий, получивший ушибленную рану бедра, а также владельцы автомобилей и спецтехники, которую повредил гражданин.
В суде «снайпер» полностью признал свою вину и возместил ущерб потерпевшим.
— Ему назначили наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 9 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства, — сообщает прокуратура НСО.
Екатерина СОСНИНА.