Уголовное дело завели в отношении экс-сотрудника Минобороны в Ростовской области

В Ростовской области в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России возбудили уголовное дело. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.
Предварительно, подозреваемый может быть замешан в хищении средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на одном из предприятий донской столицы.
— Оперативники установили, что на посту начальника 547 военного представительства подозреваемый согласовал завышение цены на продукцию, выпускаемую в интересах государственных заказчиков, — говорится в информации УФСБ.
Сейчас мужчина находится под стражей, ему предъявили обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ).