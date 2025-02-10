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Уголовное дело завели в отношении экс-сотрудника Минобороны в Ростовской области

В Ростовской области бывшего сотрудника Минобороны заподозрили в мошенничестве.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России возбудили уголовное дело. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

Предварительно, подозреваемый может быть замешан в хищении средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на одном из предприятий донской столицы.

— Оперативники установили, что на посту начальника 547 военного представительства подозреваемый согласовал завышение цены на продукцию, выпускаемую в интересах государственных заказчиков, — говорится в информации УФСБ.

Сейчас мужчина находится под стражей, ему предъявили обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ).