Адвокат рассказал о состоянии дочери экс-мэра Самары

САМАРА, 10 фев — РИА Новости. Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила, которая отбывает наказание по делу о вымогательстве, находится в тяжелом психологическом состоянии после новостей об убийстве отца и причастности к этому ее дочери, сообщил РИА Новости ее защитник Андрей Карномазов.
«Переживает. Много неясного. Слава Богу, что она не читает то многообразие версий, которое сейчас есть в средствах массовой информации. (У нее — ред.) тяжелое психологическое состояние, безусловно, непонимание происходящего», — сказал адвокат.
Собеседник агентства добавил, что пока позиция по делу об убийстве экс-мэра Самары, по которому Людмила проходит потерпевшей, не сформирована.
В декабре 2022 года Людмилу Тархову признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей 7 лет колонии общего режима.
Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра. Позже ей было предъявлено обвинение в двойном убийстве.
По версии следствия, обвиняемая из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире в Самаре, а затем спрятала их тела. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к преступлению: она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, внучка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали ей квартиру в центре Самары.
По уголовному делу продолжаются следственные действия, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. СК также проверяет версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц.
По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки экс-мэра Самары был долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Часть этих средств — задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.