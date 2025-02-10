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Мужчине, обстрелявшему поезд в Екатеринбурге, вынесли приговор

В Екатеринбурге мужчина получил условный срок за то, что стрелял по стеклам вагонов с пассажирами.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд вынес приговор 19-летнему молодому человеку, обстрелявшему пассажирский поезд. Ему назначили условное лишение свободы на два года и десять дней с испытательным сроком на два года.

— Его действиями повреждены окна вагонов. Пассажиры не пострадали, но были напуганы. Материальный ущерб ОАО «РЖД» составил более 70 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2024 года. Установлено, что в вечернее время подсудимый находился на участке между железнодорожными станциями «Путевка» и «Исток». Когда мимо проезжали пассажирские вагоны, молодой человек восемь раз выстрелил по ним из пневматического пистолета.

Октябрьский райсуд признал его виновным в хулиганстве (часть вторая статьи 213 УК РФ) и вандализме (статья 214 УК РФ).