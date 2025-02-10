Мужчине, обстрелявшему поезд в Екатеринбурге, вынесли приговор

Инцидент произошел в марте 2024 года. Установлено, что в вечернее время подсудимый находился на участке между железнодорожными станциями «Путевка» и «Исток». Когда мимо проезжали пассажирские вагоны, молодой человек восемь раз выстрелил по ним из пневматического пистолета.