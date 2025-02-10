Омич ответит в суде за аварию, в которой серьезно пострадал пассажир такси

В Омске будут судить мужчину, по вине которого в ДТП пострадал человек. Омич в пьяном состоянии проехал на красный сигнал светофора и врезался в такси, где находился пострадавший. Подробности дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Ночью 18 августа 2024 года 21-летний омич будучи в пьяном состоянии находился за рулем Hyundai Santafe, который принадлежал его родственнику. На перекрестке улиц Ленинградская площадь и Карла Маркса он врезался в такси, внутри которого находился 27-летний мужчина. Согласно материалам следствия, водитель иномарки после поворота налево проехал на красный сигнал светофора.
В результате аварии 27-летний омич получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.
На мужчину завели уголовное дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему грозит до 7 лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд города Омска.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске будут судить таксиста, по вине которого в ДТП пострадала пассажирка.