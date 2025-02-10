Омич ответит в суде за аварию, в которой серьезно пострадал пассажир такси

В Омске будут судить мужчину, по вине которого в ДТП пострадал человек. Омич в пьяном состоянии проехал на красный сигнал светофора и врезался в такси, где находился пострадавший. Подробности дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.