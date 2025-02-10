В Прикамье осудили виновника ДТП с мотоциклом, в котором погиб подросток

Как рассказывает краевой суд, смертельная авария случилась в Лысьвенском округе в августе 2023 года. Вечером одного из дней 21-летний житель деревни Сова выпивал алкоголь и решил отправиться на прогулку на своём мотоцикле. Пьяный водитель не имел прав на управление транспортом, но, несмотря на это, решил сесть за руль и взял с собой друзей и младшего брата-подростка, которые разместились в коляске мотоцикла.