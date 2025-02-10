В Прикамье осудили виновника ДТП с мотоциклом, в котором погиб подросток

Виновник ДТП с мотоциклом, после которого погиб несовершеннолетний, был осуждён в Пермском крае.
Как рассказывает краевой суд, смертельная авария случилась в Лысьвенском округе в августе 2023 года. Вечером одного из дней 21-летний житель деревни Сова выпивал алкоголь и решил отправиться на прогулку на своём мотоцикле. Пьяный водитель не имел прав на управление транспортом, но, несмотря на это, решил сесть за руль и взял с собой друзей и младшего брата-подростка, которые разместились в коляске мотоцикла.
Когда транспорт уже находился на дороге, водитель решил показать своим друзьям трюки и не справился с управлением. 21-летний мужчина вылетел в кювет и врезался в столб линии электропередач. Пассажиры мотоцикла, включая несовершеннолетнего, получили различные травмы. Позже брат водителя скончался в больнице.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».
Лысьвенский городской суд признал жителя деревни Сова виновным в гибели брата. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему на два года будет запрещено заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортом.