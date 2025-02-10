В Перми рабочий упал с пятого этажа во время стройки и погиб

В Перми произошел несчастный случай со строителем, который во время работы упал с пятого этажа и погиб. Об этом сообщает Госинспекция труда в Пермском крае.
В субботу, 8 февраля, рабочий, выполняя свои обязанности по строительству дома бизнес-класса на улице Пермская, 86, упал с высоты 5 этажа, в результате чего получил травмы не совместимые с жизнью.
«Гострудинспекция в Пермском крае совместно со следственными органами устанавливают обстоятельства гибели и наличие трудовых отношений», — добавили в инспекции.