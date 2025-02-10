В Воронежской области задержан главный подозреваемый в мошенничестве с мусорной реформой

Инженера-технолога из Москвы задержали правоохранители в рамках уголовного дела о мошенничестве на 9,7 млн рублей в Воронеже. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 10 февраля.
Там пояснили, что 42-летний мужчина стал главным подозреваемым в мошенничестве с мусорной реформой, из-за которого отправили под домашний арест двух замминистра ЖКХ и энергетики Воронежской области — Наталию Толчееву и Елену Евсюкову.
По версия следствия, в феврале 2022 года компания, где трудился подозреваемый, заключила госконтракт с облправительством. Организация должна была провести научно-исследовательскую работу. В октябре того же года компания подготовила отчет. Однако в нем были указаны недостоверные сведения об объеме проведенных работ. Ущерб бюджету составил 9 375 000 рублей.
Задержанный отказался отвечать на вопросы правоохранителей. Инженера подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Его отправили под стражу. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, 27 января суд отправил под домашний арест 48-летнюю Елену Евсюкову и 40-летнюю Наталию Толчееву. Женщин подозревают в мошенничестве. Ранее в министерстве ЖКХ прошли обыски. По данным следствия, Елена Евсюкова подозревается в причастности к изготовлению фиктивного документооборота, способствовавшего занижению норматива. В свою очередь Толчеева курировала принятие работ подрядчика по обращению с твердыми коммунальными отходами и подготовку документов.