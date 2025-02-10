В Воронежской области задержан главный подозреваемый в мошенничестве с мусорной реформой

По версия следствия, в феврале 2022 года компания, где трудился подозреваемый, заключила госконтракт с облправительством. Организация должна была провести научно-исследовательскую работу. В октябре того же года компания подготовила отчет. Однако в нем были указаны недостоверные сведения об объеме проведенных работ. Ущерб бюджету составил 9 375 000 рублей.