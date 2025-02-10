Новая знакомая обманула жителя Уфы на два миллиона рублей

Новая знакомая «развела» 40-летнего уфимца на крупную сумму денег. Мужчина поверил девушке, которая рассказала, как она легко и быстро зарабатывает на инвестициях. Захотев иметь пассивный доход, мужчина стал узнавать подробности торговли на бирже.
Мошенница познакомила жителя Уфы со «специалистом». Псевдоброкер показал ему приложение, которое они скачали и зарегистрировали учетную запись. Первое вложение уфимца составило 30 тысяч рублей, затем он стал повышать ставки.
Когда мужчина захотел снять со счетов заработанное, ему сказали, что с ним свяжутся сотрудники банка. Аферисты разыграли перед мужчиной сценку, что он якобы не помнит кодовое слово и предложили его заменить за 735 тысяч рублей. Уфимец понимал, что на кону крупная сумма, так что решил оформить несколько кредитов и оплатить замену.
В результате обмана мужчина потерял более двух миллионов рублей и остался с долгами, рассказали в МВД по РБ.
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