Новая знакомая обманула жителя Уфы на два миллиона рублей

Когда мужчина захотел снять со счетов заработанное, ему сказали, что с ним свяжутся сотрудники банка. Аферисты разыграли перед мужчиной сценку, что он якобы не помнит кодовое слово и предложили его заменить за 735 тысяч рублей. Уфимец понимал, что на кону крупная сумма, так что решил оформить несколько кредитов и оплатить замену.