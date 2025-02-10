Житель Кобрина угнал два автомобиля и на одном из них попал в ДТП

Выяснилось, что он выпил алкоголь в компании друзей, а по дороге домой ему в голову пришла мысль покататься по городу на автомобиле. В одном из дворов стал заглядывать в чужие машины. Вскоре приметил «Фольксваген Пассат» с оставленным в замке зажигания ключом. Юноша сел за руль и поехал в сторону дома, однако попал в ДТП и бросил легковушку. На соседней улице стоял незапертый «Фиат Мареа». Злоумышленник завел автомобиль с помощью отвертки и двинулся в путь. Недалеко от дома молодой человек бросил угнанную машину. Вскоре его задержали правоохранители.