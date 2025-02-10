Супружеская пара погибла во время пожара в воронежской многоэтажке

В ГУ МЧС по Воронежской области рассказали, что сигнал о пожаре в квартире дома № 7 по улице Путиловской поступил в 00:05. На место выдвинулись пять машин и 16 спасателей. На ликвидацию возгорания потребовалось около 20 минут, огонь успел повредить вещи всего на площади пять квадратных метров. Однако в пожаре, к несчастью, погибли два человека: 53-летний мужчина и его 42-летняя жена. Причина пожара пока неясна.