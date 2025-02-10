В Москве завели дело после госпитализации пациенток частной клиники

«В связи с произошедшим Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
В оперативных службах сообщили ТАСС, что госпитализация женщин случилась после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Как пояснили в пресс-службе, 8 февраля несколько женщин были экстренно госпитализированы в городскую инфекционную больницу после прохождения медицинских процедур в одном из коммерческих медицинских учреждений.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.