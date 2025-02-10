В Москве завели дело после госпитализации пациенток частной клиники

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту госпитализации нескольких женщин в инфекционную больницу после прохождения процедур в частной клинике в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.