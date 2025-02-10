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В Москве завели дело после госпитализации пациенток частной клиники

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту госпитализации нескольких женщин в инфекционную больницу после прохождения процедур в частной клинике в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с произошедшим Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В оперативных службах сообщили ТАСС, что госпитализация женщин случилась после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Как пояснили в пресс-службе, 8 февраля несколько женщин были экстренно госпитализированы в городскую инфекционную больницу после прохождения медицинских процедур в одном из коммерческих медицинских учреждений.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

СК