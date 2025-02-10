В Петербурге пресекли нелегальный оборот 450 бриллиантов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Полиция пресекла нелегальный оборот 450 бриллиантов на 5,5 миллионов рублей в Санкт-Петербурге, двое подозреваемых задержаны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Более 450 бриллиантов изъяли мои коллеги из подразделения экономической безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России. Задержаны двое мужчин, которые подозреваются в незаконном обороте драгоценных камней», — написала Волк в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что в здании выставочного центра на Петербургском шоссе злоумышленники продали крупную партию бриллиантов в нарушение правил, установленных законодательством РФ. Сумма сделки составила более 5,5 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 191 УК РФ (Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга).
По словам Волк, в ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи, компьютерная техника, свыше 450 бриллиантов, более 15 тысяч долларов и порядка 740 тысяч рублей. Оба фигуранта задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.