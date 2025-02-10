В Петербурге пресекли нелегальный оборот 450 бриллиантов

По словам Волк, в ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи, компьютерная техника, свыше 450 бриллиантов, более 15 тысяч долларов и порядка 740 тысяч рублей. Оба фигуранта задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.