В Башкирии клиент ограбил таксиста

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, установлено, что в октябре прошлого года в ночное время местный житель после распития спиртных напитков вызвал такси через мобильное приложение. Сев в машину, он похитил кошелек, в котором были банковские карты и деньги, принадлежащие водителю, и скрылся с места преступления.