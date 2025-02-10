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В Башкирии клиент ограбил таксиста

Клиент ограбил таксиста в Иглинском районе Башкирии.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, установлено, что в октябре прошлого года в ночное время местный житель после распития спиртных напитков вызвал такси через мобильное приложение. Сев в машину, он похитил кошелек, в котором были банковские карты и деньги, принадлежащие водителю, и скрылся с места преступления.

На утро следующего дня подсудимый расплатился одной из карт за покупку в магазине. Его нашли и задержали. Ранее судимый житель республики признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.