В Башкирии клиент ограбил таксиста

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, установлено, что в октябре прошлого года в ночное время местный житель после распития спиртных напитков вызвал такси через мобильное приложение. Сев в машину, он похитил кошелек, в котором были банковские карты и деньги, принадлежащие водителю, и скрылся с места преступления.
На утро следующего дня подсудимый расплатился одной из карт за покупку в магазине. Его нашли и задержали. Ранее судимый житель республики признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.