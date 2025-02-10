Власти Краснодара прокомментировали 10-й провал на улице Московской

В Краснодаре 10 февраля произошел обвал грунта на старом железобетонном коллекторе. Новая яма на улице Московской образовалась под проезжей частью, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) замглавы крайцентра Максима Онищенко.
Напомним, новые углубления на асфальте заметили местные жители. Горожане стали делиться снимками в соцсетях.
Сейчас бригады аварийно-восстановительных работ оперативно огородили место обвала и приступили к подготовительному этапу ремонта коллектора.
«После демонтажа дорожного покрытия бригады установят крепи для безопасного проведения работ и приступят к ремонту трубопровода. Действия осложнены глубиной залегания сети — более 6 метров», — рассказал Максим Онищенко.
С 14.00 движение транспорта по четной стороне дороги перекрыли по ул. Московской от 66 до 80 дома. Реверсивное движение организуют по противоположной нечетной стороне. Трамваи на участке перестанут ходить с 14.00 часов до 01.00 ночи 11 февраля.
Как ранее сообщало информагентство, осенью 2024 года произошло первое обрушение грунта. Местные власти работают над заменой коллектора, чтобы предотвратить подобные ситуации в микрорайоне. Реконструкцию разбили на несколько этапов. Завершить ремонт 800-метрового трубопровода, как сообщало ранее информагентство, планируют к 1 мая текущего года.