Власти Краснодара прокомментировали 10-й провал на улице Московской

Как ранее сообщало информагентство, осенью 2024 года произошло первое обрушение грунта. Местные власти работают над заменой коллектора, чтобы предотвратить подобные ситуации в микрорайоне. Реконструкцию разбили на несколько этапов. Завершить ремонт 800-метрового трубопровода, как сообщало ранее информагентство, планируют к 1 мая текущего года.