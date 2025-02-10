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Выживший в пожаре житель Башкирии находится в реанимации в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии мужчины, которого вытащили из горящего дома в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в огне пострадал 43-летний житель села Учалы. Мужчину вытащили из горящего дома на Партизанской улице в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у сельчанина ожоги III степени, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Известно, что пациент сейчас находится в реанимационном отделении.

В республиканском минздраве пояснили, мужчина консультирован по линии санавиации комбустиологами ожогового центра и лечение с ними согласовано.

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