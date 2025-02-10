Устроивший стрельбу в вузе Перми Бекмансуров изучал ошибки других убийц

Пермяк Тимур Бекмансуров, осуждённый за массовое убийство во время стрельбы в ПГНИУ, изучал ошибки других убийств, устраивавших нападения на людей, сообщает РИА Новости.
Речь идёт о студенте, который 20 сентября 2021 года пришёл на территорию Пермского университета с оружием и начал стрелять в людей. Шесть человек были убиты, более 60 получили ранения и травмы. Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению.
10 февраля РИА Новости опубликовал некоторые данные из материалов суда, которые появились в распоряжении информагентства. Некоторые данные уже были известны в дни трагедии или во время судебных слушаний по делу Бексансурова. В частности, о том, что студент специально выбирал день для нападения так, чтобы в вузе находилось как можно больше людей — чтобы жертв было много.
Было также известно, что Бекмансуров готовился к нападению. Сайт perm.aif.ru писал ранее, в частности, что изначально он хотел напасть на школу и тщательно спланировал свои действия, но потом решил выбрать родной вуз. РИА Новости уточняет, что помимо этого, Бекмансуров изучал другие случаи массовых убийств и стрельбы в образовательных учреждениях.
«Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств», — говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось информагентство.
Напомним, Бекмансуров признал свою вину, однако настаивал на том, что у него есть проблемы с психикой, на основании чего пытался смягчить приговор суда, но ему этого не удалось.