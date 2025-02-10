Устроивший стрельбу в вузе Перми Бекмансуров изучал ошибки других убийц

10 февраля РИА Новости опубликовал некоторые данные из материалов суда, которые появились в распоряжении информагентства. Некоторые данные уже были известны в дни трагедии или во время судебных слушаний по делу Бексансурова. В частности, о том, что студент специально выбирал день для нападения так, чтобы в вузе находилось как можно больше людей — чтобы жертв было много.