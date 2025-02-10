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Мужчина устроил потасовку на борту самолета, летевшего из Москвы в Сургут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Мужчина устроил потасовку на борту самолета, летевшего из Москвы в Сургут Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, информация о конфликте между двумя пассажирами рейса Москва — Сургут поступила в отделение полиции в аэропорту Сургута в понедельник в 02.10 мск.

«Прибывшие сотрудники транспортной полиции задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в служебное помещение двух участников потасовки — мужчин, 1982 и 1983 годов рождения. По предварительным данным, в ходе потасовки на почве личной неприязни старший из мужчин ударил своего оппонента по лицу, причинив тому физические повреждения, степень тяжести которых будет установлена в ходе назначенной транспортной полицией судебно-медицинской экспертизы», — рассказал собеседник агентства, добавив, что по факту случившегося организована проверка.

Как отмечает Telegram-канал Shot, инцидент случился с игроком любительской хоккейной команды «Чупакабра». РИА Новости пока не располагает комментарием представителя команды.