Мужчина устроил потасовку на борту самолета, летевшего из Москвы в Сургут

«Прибывшие сотрудники транспортной полиции задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в служебное помещение двух участников потасовки — мужчин, 1982 и 1983 годов рождения. По предварительным данным, в ходе потасовки на почве личной неприязни старший из мужчин ударил своего оппонента по лицу, причинив тому физические повреждения, степень тяжести которых будет установлена в ходе назначенной транспортной полицией судебно-медицинской экспертизы», — рассказал собеседник агентства, добавив, что по факту случившегося организована проверка.