Суд отправил под домашний арест мэра Дегтярска Вадима Пильникова

Второй эпизод касается получения взятки от замглавы Дегтярска Андрея Ильина, который был арестован по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), однако впоследствии суд отправил его под домашний арест. По словам источника «Ъ-Урал», Андрей Ильин курировал работы по ремонту водопровода в Дегтярске. Якобы Вадим Пильников за вознаграждение подписал акты о приемке работ, хотя они не были выполнены до конца. За это, по данным «Ъ-Урал», Вадим Пильников получил от Андрея Ильина взятку в виде автомобиля марки Audi Q6.