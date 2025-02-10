Под Воронежем лист поликарбоната улетел с крыши и чуть не покалечил ребенка

В Калачеевском районе Воронежской области из-за сильного ветра лист поликарбоната попал в голову ребенка. Иск о компенсации морального и физического вреда, нанесенного несовершеннолетнему, поступил в начале февраля в местный райсуд. Об этом сообщили в его пресс-службе в понедельник, 10 февраля.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда мальчик вместе с отцом обустраивал клумбу во дворе у своего дома. Внезапно порыв ветра сорвал с крыши аварийной теплицы, расположенной на соседнем участке, часть листа поликарбоната. Ребенок не успел отвернуться, и стройматериал попал ему в голову. Мать отвезла сына в больницу и вызвала полицию.
По словам женщины, владелец участка после происшествия ни разу не интересовался состоянием здоровья ребенка, а также не принес своих извинений и не предложил компенсацию за причиненный вред.
Теперь семья требует с соседа компенсацию морального и физического вреда здоровью в размере полумиллиона рублей.