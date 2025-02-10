Под Воронежем лист поликарбоната улетел с крыши и чуть не покалечил ребенка

Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда мальчик вместе с отцом обустраивал клумбу во дворе у своего дома. Внезапно порыв ветра сорвал с крыши аварийной теплицы, расположенной на соседнем участке, часть листа поликарбоната. Ребенок не успел отвернуться, и стройматериал попал ему в голову. Мать отвезла сына в больницу и вызвала полицию.