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Под Воронежем лист поликарбоната улетел с крыши и чуть не покалечил ребенка

С владельца участка, где находилась аварийная теплица, требуют компенсацию в размере полумиллиона рублей.

В Калачеевском районе Воронежской области из-за сильного ветра лист поликарбоната попал в голову ребенка. Иск о компенсации морального и физического вреда, нанесенного несовершеннолетнему, поступил в начале февраля в местный райсуд. Об этом сообщили в его пресс-службе в понедельник, 10 февраля.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда мальчик вместе с отцом обустраивал клумбу во дворе у своего дома. Внезапно порыв ветра сорвал с крыши аварийной теплицы, расположенной на соседнем участке, часть листа поликарбоната. Ребенок не успел отвернуться, и стройматериал попал ему в голову. Мать отвезла сына в больницу и вызвала полицию.

По словам женщины, владелец участка после происшествия ни разу не интересовался состоянием здоровья ребенка, а также не принес своих извинений и не предложил компенсацию за причиненный вред.

Теперь семья требует с соседа компенсацию морального и физического вреда здоровью в размере полумиллиона рублей.