Арестованы руководители строительной компании из Балтийска

Суд счёл доводы следствия о том, что подозреваемые могут оказать воздействие на свидетелей — подчинённых, а также уничтожить доказательства. Кроме того, предпринимали меры к сокрытию своего имущества — оно оформлено на различных родственников. Суд избрал в отношении обоих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 апреля 2025 года. Постановления суда не вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.