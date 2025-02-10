Арестованы руководители строительной компании из Балтийска

Это дело очевидно связано с уголовным делом главы администрации городского округа Сергея Мельникова и председателя комитета городского хозяйства Максима Коваленко.
По версии следствия, строительная компания 29 марта 2024 года заключила контракт с комитетом городского хозяйства администрации Балтийска на ремонт Школьной дороги. Однако бизнесмены предоставили подложные документы о выполненных работах на сумму, превышающую миллион рублей. При этом в действительности эти работы не проводились. Деньги за завышенные объемы выполненных работ были переведены на счет общества.
Суд счёл доводы следствия о том, что подозреваемые могут оказать воздействие на свидетелей — подчинённых, а также уничтожить доказательства. Кроме того, предпринимали меры к сокрытию своего имущества — оно оформлено на различных родственников. Суд избрал в отношении обоих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 апреля 2025 года. Постановления суда не вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
Ранее были арестованы глава Балтийска и председатель комитета городского хозяйства.