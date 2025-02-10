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Два руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. В Ялте по подозрению в получении крупной взятки задержали руководителей Дорожно-эксплуатационного участка. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении двух заместителей директора МУП “Дорожно-эксплуатационный участок” муниципального образования городской округ Ялта. Они подозреваются в получении взятки должностными лицами в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, заместители организовали схему по получению взяток за содействие в заключении подрядчиком муниципальных контрактов по уборке Ялты и беспрепятственном приеме выполненных работ.

В ходе переговоров с индивидуальным предпринимателем злоумышленники потребовали от него передавать за «покровительство» половину всей полученной с контрактов прибыли. В результате подрядчик беспрепятственно прошел конкурс, за него были подготовлены все необходимые документы.

В ноябре прошлого года должностные лица получили предпринимателя более 2,7 млн рублей, которые поделили между собой.

Их преступную деятельность пресекли сотрудники МВД по Республике Крым.

По месту работы и жительства фигурантов и свидетелей произведены обыски. Изъята документация и предметы, представляющие интерес для органов следствия.

СК