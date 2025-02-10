Два руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублей

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении двух заместителей директора МУП “Дорожно-эксплуатационный участок” муниципального образования городской округ Ялта. Они подозреваются в получении взятки должностными лицами в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, заместители организовали схему по получению взяток за содействие в заключении подрядчиком муниципальных контрактов по уборке Ялты и беспрепятственном приеме выполненных работ.
В ходе переговоров с индивидуальным предпринимателем злоумышленники потребовали от него передавать за «покровительство» половину всей полученной с контрактов прибыли. В результате подрядчик беспрепятственно прошел конкурс, за него были подготовлены все необходимые документы.
В ноябре прошлого года должностные лица получили предпринимателя более 2,7 млн рублей, которые поделили между собой.
Их преступную деятельность пресекли сотрудники МВД по Республике Крым.
По месту работы и жительства фигурантов и свидетелей произведены обыски. Изъята документация и предметы, представляющие интерес для органов следствия.