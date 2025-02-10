Нижегородский суд приговорил криминального авторитета из Армении к 10 годам

Гражданина Армении осудили за его положение в преступной иерархии в Нижегородской области. Об этом сообщает УФСБ России по Нижегородской области.
Согласно информации, мужчина отбывал срок за вымогательство в нижегородской ИК-1 за вымогательство. В период с 2018 по 2023 годы он получил статус «положенца», распространял и сохранял преступные традиции и обычаи.
Нижегородский суд завел уголовное дело по статье 210.1 УК РФ. Преступнику назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.