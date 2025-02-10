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Нижегородский суд приговорил криминального авторитета из Армении к 10 годам

Мужчина отбывал наказание в нижегородской колонии.

Источник: Комсомольская правда

Гражданина Армении осудили за его положение в преступной иерархии в Нижегородской области. Об этом сообщает УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, мужчина отбывал срок за вымогательство в нижегородской ИК-1 за вымогательство. В период с 2018 по 2023 годы он получил статус «положенца», распространял и сохранял преступные традиции и обычаи.

Нижегородский суд завел уголовное дело по статье 210.1 УК РФ. Преступнику назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.