В Воронеже задержали мужчину, ограбившего супермаркет

В дежурную часть отдела полиции № 5 по Воронежу сообщили об ограблении супермаркета на улице Домостроителей. Неизвестный мужчина, взяв продукты, не расплатился и убежал. Сотрудники магазина не смогли его задержать.
Полицейские установили личность подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Он был задержан дома. Мужчина дал признательные показания.
В итоге правоохранители возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.