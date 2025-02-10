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В Воронеже задержали мужчину, ограбившего супермаркет

Злоумышленник вынес продукты.

В дежурную часть отдела полиции № 5 по Воронежу сообщили об ограблении супермаркета на улице Домостроителей. Неизвестный мужчина, взяв продукты, не расплатился и убежал. Сотрудники магазина не смогли его задержать.

Полицейские установили личность подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Он был задержан дома. Мужчина дал признательные показания.

В итоге правоохранители возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.