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В Башкирии пятые сутки не могут найти нуждающегося в медпомощи мужчину

В Башкирии пропал нуждающийся в медицинской помощи 37-летний Евгений Федоров.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал 37-летний житель Кумертау Евгений Федоров. Об исчезновении мужчины сообщили в поисково-спасательном отряде «Artus».

Известно, что о Евгении Федорове нет вестей с пятого февраля. Он ушел из дома, но так и не вернулся. В день пропажи на кумертаусце были черная меховая шапка-ушанка, черная куртка с капюшоном, светло-коричневый шарф с белыми полосками, черные ватные штаны и черные полуботинки. По данным волонтеров, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: впадина на голове с левой стороны, татуировки на пальцах, рост 160 см, худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении потерявшегося, просят сообщить по телефонам: 8 (937)49 05 100 или 112.

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