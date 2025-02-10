В Башкирии пятые сутки не могут найти нуждающегося в медпомощи мужчину

В Башкирии пропал 37-летний житель Кумертау Евгений Федоров. Об исчезновении мужчины сообщили в поисково-спасательном отряде «Artus».
Известно, что о Евгении Федорове нет вестей с пятого февраля. Он ушел из дома, но так и не вернулся. В день пропажи на кумертаусце были черная меховая шапка-ушанка, черная куртка с капюшоном, светло-коричневый шарф с белыми полосками, черные ватные штаны и черные полуботинки. По данным волонтеров, мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: впадина на голове с левой стороны, татуировки на пальцах, рост 160 см, худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении потерявшегося, просят сообщить по телефонам: 8 (937)49 05 100 или 112.
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