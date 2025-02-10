В Башкирии пятые сутки не могут найти нуждающегося в медпомощи мужчину

Известно, что о Евгении Федорове нет вестей с пятого февраля. Он ушел из дома, но так и не вернулся. В день пропажи на кумертаусце были черная меховая шапка-ушанка, черная куртка с капюшоном, светло-коричневый шарф с белыми полосками, черные ватные штаны и черные полуботинки. По данным волонтеров, мужчина нуждается в медицинской помощи.