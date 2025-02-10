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Водитель такси избил пассажира в Костанае

В Костанае таксист и его знакомый избили пассажира и похитили его iPhone, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Baigenews

Потерпевший, отдохнув в одном из развлекательных заведений города, ночью вызвал такси. Водитель приехал с другом. В ходе поездки между мужчинами произошёл конфликт. В результате таксист и его друг избили потерпевшего и забрали смартфон стоимостью 650 тысяч тенге.

Сотрудники полиции установили личности злоумышленников, двух местных жителей в возрасте 19 и 22 лет. Они успели продать похищенный телефон за 100 тысяч тенге, разобрав его на запчасти.

По факту грабежа проводится досудебное расследование, также проверяется их возможная причастность к совершению аналогичных преступлений.