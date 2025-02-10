Водитель такси избил пассажира в Костанае

Потерпевший, отдохнув в одном из развлекательных заведений города, ночью вызвал такси. Водитель приехал с другом. В ходе поездки между мужчинами произошёл конфликт. В результате таксист и его друг избили потерпевшего и забрали смартфон стоимостью 650 тысяч тенге.