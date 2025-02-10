Двое утонули, двое чудом спаслись: под Волгоградом погибли рыбаки

В Волгоградской области произошла трагедия: на озере Некрасова, расположенном в 20 километрах от хутора Рюмино-Красноярский, утонули два рыбака. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, утром 9 февраля четверо мужчин решили порыбачить. Один из них провалился под лед. Товарищи бросились на помощь, но и сами оказались в воде.
Двое мужчин смогли выбраться самостоятельно, но двоим спастись не удалось. Сейчас на месте происшествия работают водолазы, проводится поисковая операция.
Полиция Волгоградской области обращается ко всем жителям региона с настоятельной просьбой воздержаться от выхода на опасную поверхность. В настоящее время лед на водоемах еще недостаточно прочный. Не стоит рисковать жизнью ради зимней рыбалки или прогулки по замерзшему водоему. Помните, что спастись из ледяной воды самостоятельно крайне сложно, а помощь может прибыть не сразу.