Двое утонули, двое чудом спаслись: под Волгоградом погибли рыбаки

В Волгоградской области произошла трагедия: на озере Некрасова, расположенном в 20 километрах от хутора Рюмино-Красноярский, утонули два рыбака. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, утром 9 февраля четверо мужчин решили порыбачить. Один из них провалился под лед. Товарищи бросились на помощь, но и сами оказались в воде.