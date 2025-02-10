Подростковая преступность поглощает Кировский округ Омска

Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении «СуперОмска», по итогам 12 месяцев прошлого года в Омске зарегистрировано 179 преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 6,8% меньше уровня прошлого года (192 преступления).