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Подростковая преступность поглощает Кировский округ Омска

Омская прокуратура подготовила к рассмотрению Омского горсовета данные о состоянии подростковой преступности в регионе по итогам 2024 года.

Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении «СуперОмска», по итогам 12 месяцев прошлого года в Омске зарегистрировано 179 преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 6,8% меньше уровня прошлого года (192 преступления).

При этом уточняется, что участие в совершении преступлений на территории города приняли 94 подростка, тогда как за 2023 год насчитывалось 80 несовершеннолетних участников преступлений.

Назвали в прокуратуре и «неблагополучный» по этому показателю округ.

«Негативной динамикой характеризуется подростковая преступность на территории Кировского административного округа г. Омска», — указано в отчете без уточнения подробностей.

Также указано, что в общем количестве доля подростковой преступности в Омске составила в 2024 году 2,3%; по области — 2,4%.