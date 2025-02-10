Подростковая преступность поглощает Кировский округ Омска

Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении «СуперОмска», по итогам 12 месяцев прошлого года в Омске зарегистрировано 179 преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 6,8% меньше уровня прошлого года (192 преступления).
При этом уточняется, что участие в совершении преступлений на территории города приняли 94 подростка, тогда как за 2023 год насчитывалось 80 несовершеннолетних участников преступлений.
Назвали в прокуратуре и «неблагополучный» по этому показателю округ.
«Негативной динамикой характеризуется подростковая преступность на территории Кировского административного округа г. Омска», — указано в отчете без уточнения подробностей.
Также указано, что в общем количестве доля подростковой преступности в Омске составила в 2024 году 2,3%; по области — 2,4%.