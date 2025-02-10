Под Новосибирском сбитая грузовиком опора ЛЭП рухнула на частный дом

10 февраля в поселке Садовый Новосибирского района произошла авария, которая привела к серьезным последствиям. Во время несанкционированных работ грузовая техника сбила опору воздушной линии электропередачи (ЛЭП).
— Это вызвало падение железобетонной конструкции и обрыв проводов, что оставило близлежащие жилые дома без электричества, — сообщила пресс-служба АО «РЭС».
Ситуация усугубилась тем, что опора рухнула на частную одноэтажную постройку. К счастью, обошлось без жертв, но материальный ущерб может оказаться значительным.
На место происшествия прибыли бригады энергетиков и четыре единицы спецтехники. Специалисты оперативно подключили всех потребителей к электричеству, восстановив подачу энергии всего за два часа. Однако полностью разрушенную опору ЛЭП необходимо заменить, что потребует дополнительных работ и времени.
Энергетики подчеркнули, что любые действия в пределах охранных зон ЛЭП должны быть согласованы и проводиться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Нарушение правил может привести не только к материальным потерям, но и к угрозе жизни и здоровью людей.