Под Новосибирском сбитая грузовиком опора ЛЭП рухнула на частный дом

Энергетики подчеркнули, что любые действия в пределах охранных зон ЛЭП должны быть согласованы и проводиться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Нарушение правил может привести не только к материальным потерям, но и к угрозе жизни и здоровью людей.