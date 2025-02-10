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Пожар в торговом здании произошел около ж/д вокзала в Батайске

Открытое пламя потушили в одном из торговых зданий Батайска, выгорело 5 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Днем 10 февраля около ж/д вокзала Батайска разгорелся пожар в одноэтажном торговом здании. К этому моменту открытое пламя уже потушено, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным экстренного ведомства, вызов на улицу Торговое кольцо поступил около 13:59. Пламя оперативно сбили на площади в 5 кв. метров.

Отметим, полную ликвидацию горения пока не объявляли, это значит, что тушение еще ведется. На месте от МЧС задействовали восемь человек и две автоцистерны. Пострадавших нет.