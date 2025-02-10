Двух нижегородцев арестовали по обвинению в экстремизме

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемых организатора и участника экстремистского сообщества. Как сообщили в региональном СУ СК, они стали фигурантами уголовного дела по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем).