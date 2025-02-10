Двух нижегородцев арестовали по обвинению в экстремизме

По версии следствия, с декабря 2022 по сентябрь 2023 года приверженцы националистических взглядов создали в Нижнем Новгороде экстремистское сообщество для совершения преступлений. Они проводили акции, обсуждали насильственные действия в отношении различных групп населения, изучали и распространяли национал-социалистические экстремистские материалы.
Подозреваемых задержали следователи СК совместно с сотрудниками центра противодействия экстремизму областного ГУ МВД. При обысках у них изъяли нацистскую и националистическую атрибутику, литературу, технику, пневматическое и газовое оружие.
Обоих фигурантов арестовали. Следователи устанавливают иных лиц, причастных к преступлению.
В ГУ МВД добавили, что всего полицейские установили 15 лиц, которые могут быть причастны к деятельности указанного экстремистского сообщества.