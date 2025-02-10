Внучка экс-мэра Самары обжаловала арест по делу об убийстве

САМАРА, 10 фев — РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, обжаловала арест, сообщили РИА Новости в Самарском районном суде.
«Поступила апелляционная жалоба на арест», — сообщила собеседница агентства, комментируя обжалование меры пресечения со стороны Тарховой.
Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра. Позже ей было предъявлено обвинение в двойном убийстве.
По версии следствия, обвиняемая из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире в Самаре, а затем спрятала их тела. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к преступлению: она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, внучка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали ей квартиру в центре Самары.
По уголовному делу продолжаются следственные действия, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. СК также проверяет версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц.
По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки экс-мэра Самары был долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Часть этих средств — задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.