Внучка экс-мэра Самары обжаловала арест по делу об убийстве

Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра. Позже ей было предъявлено обвинение в двойном убийстве.