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В Башкирии 15-летнего школьника подозревают в сбыте наркотиков

В Нефтекамске задержали 15-летнего школьника по подозрению в сбыте наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске 15-летний подросток подозревается в покушение на сбыт наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По информации ведомства, школьника задержали на одной из лестничных площадок многоквартирного дома. Во время досмотра у юноши нашли 32 пакетика с наркотиками.

Мальчик рассказал полицейским, что нашел подработку в Сети. Сначала его кураторы проверили подростка на надежность, поручив ему доставить две посылки. Затем направили ему координаты оптового тайника, откуда он забрал «товар» для дальнейшей реализации.

— В настоящее время материалы в отношении подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

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