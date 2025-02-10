Руководитель и сотрудники фирмы в Новороссийске похитили свыше 3,1 млн руб

Ранее мы писали, на Кубани задержали мошенника, который обманул местных жителей на 3 миллиона рублей. В отдел полиции обратились три краснодарца. Они заявили, что познакомились с мужчиной, который предложил им подзаработать на инвестициях в бизнесе по продаже телефонов.