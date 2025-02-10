Руководитель и сотрудники фирмы в Новороссийске похитили свыше 3,1 млн руб

Руководитель и сотрудники коммерческой фирмы в Новороссийске похитили свыше 3,1 млн рублей, сообщает УМВД России по городу.
Установлено, что 30-летняя обвиняемая совместно с четырьмя коллегами организовали хищение денег у клиентов под предлогом оказания финансовых услуг. С октября 2022 года по январь 2024 злоумышленницы привлекли людей с плохой кредитной историей и предложили им фальшивое соглашение о сотрудничестве с крупным российским банком.
Обвиняемые в арендованном офисе заключали с ними договор и убеждали вносить определенные суммы якобы для страхования кредитного продукта.
Всего фигурантки обманули 90 граждан на общую сумму свыше 3,1 млн рублей. Трое мошенниц заключили под арест на период следствия. Злоумышленницам грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, на Кубани задержали мошенника, который обманул местных жителей на 3 миллиона рублей. В отдел полиции обратились три краснодарца. Они заявили, что познакомились с мужчиной, который предложил им подзаработать на инвестициях в бизнесе по продаже телефонов.