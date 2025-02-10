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Обстрел нижегородских трамваев закончился проверкой полиции

Поврежденные в результате обстрела трамваи будут восстановлены.

Источник: телеграм-канал "Нижний Новгород с огоньком"

Об этом редакции НИА «Нижний Новгород» сообщили в ООО «Экологические проекты». Сроки ремонта будут определены после оценки всех повреждений. В организации также уточнили, что вся информация была передана в правоохранительные органы.

В пресс-службе регионального МВД, в свою очередь, рассказали, что сообщение об инциденте поступило от водителя трамвая в воскресенье с 18:45 до 19:15. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции ищут хулиганов.

Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на Окском съезде начнется 17 февраля.