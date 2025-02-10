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Жителям Башкирии рассказали, кто имеет право не платить долги за капремонт

Некоторые жители Башкирии освобождены от уплаты долгов за капремонт.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кто может не платить долги по взносам за капитальный ремонт. Как пояснили в Госкомжилнадзоре по Башкирии, что есть два случая, когда задолженность может быть законно не взиматься.

Так, если человек получил в наследство жилье, то он должен платить взносы по капремонту, однако их можно не платить, если земельный участок, на котором находится дом, и жилые помещения изымаются государством для муниципальных нужд.

Также за капремонт можно не платить, если жилье признано аварийным и подлежит сносу, объяснили в ведомстве.

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