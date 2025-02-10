Суд продлил арест обвиняемым в убийстве аниматоров на Кубани

Обвиняемым в убийстве аниматоров на Кубани продлили меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя на заседании, проледшем 10 февраля.
Демьян Геворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников проведут в заключении под стражей еще три месяца — до 13 мая, сообщает корреспондент «КП»-Кубань" из зала суда.
Напомним, дело об убийстве аниматоров на Кубани рассматривают с участием присяжных заседателей. Обвинение предъявлено Демьяну Кеворкьяну, Араму Татосяну и Анатолию Двойникову.
По данным следствия, банда расправилась с аниматорами Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко 28 апреля 2023 года. 37-летний мужчина и 19-летняя девушка возвращались с мероприятия. В какой-то момент они остановились из-за пробитого колеса.
На помощь подоспели трое незнакомцев. Но цель у них была другая. По версии следствия, Геворкьян, Татосян и Двойников расправились с аниматорами. Тела Кирилла и Татьяны они закопали в разных местах.