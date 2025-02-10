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Спасатели помогли мужчине со сломанным снегоходом на Байкале

Он замерз и не мог сам добраться до берега.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе спасатели помогли мужчине добраться до берега. Как сообщили в Байкальском ПСО МЧС России, у сибиряка сломался снегоход во время поездки по озеру.

— Самостоятельно добраться до берега он не мог, так как, по его словам, замёрз и выбился из сил, — поделились в ведомстве.

В итоге снегоход отбуксировали до Слюдянки, а также мужчины, который был в удовлетворительном состоянии. Сибиряка нашли в двух километрах от станции Старая Ангасолка.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске сгорел дом из-за беспечности при топке печи. Мужчина оставил заслонку открытой и загорелась занавеска.