Спасатели помогли мужчине со сломанным снегоходом на Байкале

В Слюдянском районе спасатели помогли мужчине добраться до берега. Как сообщили в Байкальском ПСО МЧС России, у сибиряка сломался снегоход во время поездки по озеру.
— Самостоятельно добраться до берега он не мог, так как, по его словам, замёрз и выбился из сил, — поделились в ведомстве.
В итоге снегоход отбуксировали до Слюдянки, а также мужчины, который был в удовлетворительном состоянии. Сибиряка нашли в двух километрах от станции Старая Ангасолка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске сгорел дом из-за беспечности при топке печи. Мужчина оставил заслонку открытой и загорелась занавеска.