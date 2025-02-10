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В Суворовском микрорайоне Ростова сгорел автобус

Пассажирский автобус выгорел в Ростове-на-Дону, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону сгорел автобус № 10. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел сегодня, 10 февраля, в районе Дмитрия Петрова, 12. Пожарных вызвали в 15:08, в 15:21 было ликвидировано открытое горение на площади в 10 кв. метров. В тушении задействовали три единицы техники.

— Предварительно, общественный транспорт загорелся в пути следования. Огнем были охвачены моторный отсек и салон. Пострадавших нет, — прокомментировали в МЧС.

По словам очевидцев в соцсетях, автобус горел на конечной остановке и, вероятно, теперь может пойти под списание.