В Суворовском микрорайоне Ростова сгорел автобус

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону сгорел автобус № 10. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел сегодня, 10 февраля, в районе Дмитрия Петрова, 12. Пожарных вызвали в 15:08, в 15:21 было ликвидировано открытое горение на площади в 10 кв. метров. В тушении задействовали три единицы техники.
— Предварительно, общественный транспорт загорелся в пути следования. Огнем были охвачены моторный отсек и салон. Пострадавших нет, — прокомментировали в МЧС.
По словам очевидцев в соцсетях, автобус горел на конечной остановке и, вероятно, теперь может пойти под списание.