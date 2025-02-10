Три грузовика не поделили трассу М-10 в Ленобласти. Есть погибший

Около 15 часов поступила информация о ДТП на 595-м километре автодороги М-10 «Россия», в районе Бабино, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительной информации, столкнулись три попутных грузовика, ехавшие в сторону области.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:55 32-летний водитель автомобиля Dongfeng, не выдержав дистанцию, столкнулся с грузовиком DAF с прицепом, а тот — с тягачом Freightliner с прицепом. За рулем второго грузовика был 36-летний водитель, а третьего — мужчина 64 лет.
В результате ДТП водитель Dongfeng скончался на месте до приезда медиков. По информации дорожного управления, других пострадавших нет. По факту ДТП полиция проводит проверку, причины случившегося устанавливаются.
На участке перекрыта одна из двух полос в направлении области: на ней стоят поврежденные грузовики. На месте работают ГИБДД, «скорая» и сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу.