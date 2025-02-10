Три грузовика не поделили трассу М-10 в Ленобласти. Есть погибший

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:55 32-летний водитель автомобиля Dongfeng, не выдержав дистанцию, столкнулся с грузовиком DAF с прицепом, а тот — с тягачом Freightliner с прицепом. За рулем второго грузовика был 36-летний водитель, а третьего — мужчина 64 лет.