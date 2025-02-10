Скворцов получил травму в результате конфликта в баре Новосибирска

По предварительной информации правоохранителей, Роман Скворцов в какой-то момент вышел из бара. В это же время из заведения вышли еще двое мужчин, следует из записей камер видеонаблюдения. Один из них ударил комментатора, после чего тот упал.
У Романа Скворцова диагностировали ЧМТ, повлекшую кровоизлияние в мозг. Сообщается, что сейчас он находится в сознании и проходит дополнительное обследование.
Минздрав региона взял ситуацию под контроль.
В Новосибирске медики восстановили отрезанную кисть пациента. Операция началась всего через 18 минут после поступления пациента в медицинское учреждение.