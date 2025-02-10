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Скворцов получил травму в результате конфликта в баре Новосибирска

Комментатор Роман Скворцов был травмирован в ходе конфликта с посетителями бара в центре Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Станислав Красильников/ТАСС

По предварительной информации правоохранителей, Роман Скворцов в какой-то момент вышел из бара. В это же время из заведения вышли еще двое мужчин, следует из записей камер видеонаблюдения. Один из них ударил комментатора, после чего тот упал.

У Романа Скворцова диагностировали ЧМТ, повлекшую кровоизлияние в мозг. Сообщается, что сейчас он находится в сознании и проходит дополнительное обследование.

Минздрав региона взял ситуацию под контроль.

В Новосибирске медики восстановили отрезанную кисть пациента. Операция началась всего через 18 минут после поступления пациента в медицинское учреждение.