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Нетрезвый мужчина погиб в ночном клубе в Минске

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Столичные следователи проводят проверку по факту гибели гражданина в одном из минских ночных клубов, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

По информации СК, несчастный случай с летальным исходом произошел рано утром в субботу, 8 февраля. В тот день 33-летний житель Минска отдыхал в заведении, употребляя при этом спиртные напитки.

В состоянии сильного алкогольного опьянения он решил спуститься со знакомой на цокольный этаж.

сказали в СК

Там также уточнили, что в какой-то момент мужчина облокотился на перила, но не смог удержать равновесие и упал вниз. От полученных тяжелых травм минчанин скончался.

На месте происшествия в ночном клубе работала следственно-оперативная группа.

Сейчас следователи проводят по факту случившегося проверку, устанавливая обстоятельства гибели гражданина. При этом особое внимание будет уделено условиям и причинам, которые привели к трагедии.