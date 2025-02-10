Нетрезвый мужчина погиб в ночном клубе в Минске

По информации СК, несчастный случай с летальным исходом произошел рано утром в субботу, 8 февраля. В тот день 33-летний житель Минска отдыхал в заведении, употребляя при этом спиртные напитки.
В состоянии сильного алкогольного опьянения он решил спуститься со знакомой на цокольный этаж.
Там также уточнили, что в какой-то момент мужчина облокотился на перила, но не смог удержать равновесие и упал вниз. От полученных тяжелых травм минчанин скончался.
На месте происшествия в ночном клубе работала следственно-оперативная группа.
Сейчас следователи проводят по факту случившегося проверку, устанавливая обстоятельства гибели гражданина. При этом особое внимание будет уделено условиям и причинам, которые привели к трагедии.