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Четверых детей и восемь взрослых эвакуировали из горящего дома в Уфе

В Уфе из-за пожара на Менделеева эвакуировали жителей 12-этажного дома.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Менделеева загорелась 12-этажка. На втором этаже жилого дома произошел пожар в одной из квартир.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, из здания эвакуировали 12 человек. Среди спасенных значатся четверо детей. Остальные 27 человек покинули свои квартиры самостоятельно.

На данный момент открытое горение ликвидировано. Дознавателю ведомства предстоит установить причину пожара в МКД.

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