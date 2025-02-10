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Судью отправили за решётку в Шымкенте

Судью и её подельников признали виновными в крупном мошенничестве в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Установлено, что А. пообещал супруге знакомого, привлекавшегося к уголовной ответственности, оказать содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы. По просьбе А. подсудимый Д. обратился к М. (судье) по данному вопросу. После чего А., Д. и М., введя в заблуждение, похитили денежные средства К. в особо крупном размере.

сообщили в суде

Суд признал всех троих виновными по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК — «Мошенничество».

Судье назначили 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Д. — 6 лет 8 месяцев лишения свободы, с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на 7 лет. А. — 5 лет лишения свободы.

Отбывать наказание они будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.