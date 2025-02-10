Судью отправили за решётку в Шымкенте

Установлено, что А. пообещал супруге знакомого, привлекавшегося к уголовной ответственности, оказать содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы. По просьбе А. подсудимый Д. обратился к М. (судье) по данному вопросу. После чего А., Д. и М., введя в заблуждение, похитили денежные средства К. в особо крупном размере.