Судью отправили за решётку в Шымкенте

Установлено, что А. пообещал супруге знакомого, привлекавшегося к уголовной ответственности, оказать содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы. По просьбе А. подсудимый Д. обратился к М. (судье) по данному вопросу. После чего А., Д. и М., введя в заблуждение, похитили денежные средства К. в особо крупном размере.
Суд признал всех троих виновными по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК — «Мошенничество».
Судье назначили 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Д. — 6 лет 8 месяцев лишения свободы, с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на 7 лет. А. — 5 лет лишения свободы.
Отбывать наказание они будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.