У блогера в Рязани похитили криптовалюту на 14 миллионов рублей

«Оперативники УУР УМВД России по Рязанской области задержали 23-летнего жителя Казани и 34-летнего жителя Белгорода, подозреваемых в разбойном нападении», — сообщается в Telegram-канале рязанской полиции.
По данным ведомства, в полицию обратился 27-летний рязанец. По его словам, в подъезде дома у входа в квартиру на него напали двое незнакомцев. Один угрожал ножом, второй — электрошокером. Они отобрали у мужчины смартфон и заставили сказать пароли от онлайн-сервисов. В этот момент на лестничную площадку вышел жилец, потерпевший смог убежать.
«Выяснилось, что кроме смартфона у потерпевшего похитили все сбережения — различную криптовалюту, эквивалентную 14 миллионам рублей», — уточняет УМВД.
Причастных к преступлению установили по вещам, найденным в оставленном нападавшими рюкзаке: полицейские выяснили, где и как их приобрели. Жителя Казани задержали в Рязани, второго — в Белгороде, отмечает ведомство.
По предварительной информации, нападавшие познакомились около полугода назад после совместной онлайн-игры в покер. Позже один из них рассказал другому о жителе Рязани, который ведет блог о криптовалюте и операциях с ней и может иметь сбережения. Мужчины приехали в Рязань, арендовали жилье, по выступлениям рязанца установили улицы, по которым он часто ходит, а затем выследили.
Несколько месяцев по очереди мужчины жили в Рязани и следили за блогером. Затем купили электрошокер, нож и веревки, чтобы связать мужчину, если придется его пытать, добавляет УМВД.
После задержания сообщники указали место, где избавились от смартфона рязанца. Похищенные телефон и криптовалюта возвращены потерпевшему. В отношении злоумышленников возбуждено дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемых взяли под стражу, подчеркивается в сообщении.