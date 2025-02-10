У блогера в Рязани похитили криптовалюту на 14 миллионов рублей

По предварительной информации, нападавшие познакомились около полугода назад после совместной онлайн-игры в покер. Позже один из них рассказал другому о жителе Рязани, который ведет блог о криптовалюте и операциях с ней и может иметь сбережения. Мужчины приехали в Рязань, арендовали жилье, по выступлениям рязанца установили улицы, по которым он часто ходит, а затем выследили.