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Сначала была на связи: стали известны подробности исчезновения 15-летней девочки из Уфы

Пропавшая в Уфе 15-летняя девочка сначала выходила на связь с семьей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 10 дней не могут найти 15-летнюю Елизавету Макарову. Об исчезновении школьницы накануне, 9 февраля, сообщили волонтеры БашРегионСпас.

По их словам, подросток сначала выходила на связь с родными, звонила маме и говорила, что с ней все хорошо, но домой возвращаться не хотела. Сегодня же связь с подростком полностью пропала.

— Достоверных данных о местонахождении Лизы нет. Возможно, девочка может быть как в столице региона, так и на территории Башкирии, или вовсе за ее пределами, — сказали волонтеры телеканалу «Вся Уфа».

В день исчезновения на ней была черная одежда. Отмечается, что ее рост около 170 см, голубые глаза, среднее телосложение и темно-русые волосы.

Если Вы обладаете информацией о местонахождении подростка, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.

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