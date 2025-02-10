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«В самолете бомба»: в США задержали рейс из-за названия точки доступа WiFi

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Рейс авиакомпании American Airlines задержали в США из-за того, что на самолете была обнаружена точка доступа WiFi, названная «В самолете бомба», сообщает телеканал ABC со ссылкой на одного из пассажиров.

Источник: РИА Новости

«Рейс American Airlines на прошлой неделе (в пятницу — ред.) задержали после того, как экипаж уведомил власти о подозрительной активности на самолете, касающейся названия точки доступа WiFi со словом “бомба”… Рейс 2863 авиакомпании American Airlines должен был вылететь из города Остин штата Техас в Шарлотт в Северной Каролине», — говорится на сайте телеканала.

По словам пассажира рейса, к бортпроводнице подошел один из пассажиров, показывая что-то на своем планшете. Стюардесса сразу же связалась с пилотами, после чего было объявлено, что самолет возвращается к гейту из-за «организационных вопросов». Об инциденте сообщили в местные департаменты полиции и авиации, а через несколько минут пилот вышел в салон и сообщил всем о том, что кто-то на борту переименовал свою точку доступа WiFi, назвав ее «В самолете бомба».

После этого на борт поднялся представитель полиции. Ни один из пассажиров не признался в том, что это его проделка, и всех находившихся в самолете людей вывели из самолета, предварительно попросив показать, как названы их точки WiFi. Все пассажиры и их багаж прошли повторную проверку. Бомбы обнаружено не было.

Самолет все же вылетел из Остина, но с задержкой в почти пять часов.