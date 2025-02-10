«В самолете бомба»: в США задержали рейс из-за названия точки доступа WiFi

По словам пассажира рейса, к бортпроводнице подошел один из пассажиров, показывая что-то на своем планшете. Стюардесса сразу же связалась с пилотами, после чего было объявлено, что самолет возвращается к гейту из-за «организационных вопросов». Об инциденте сообщили в местные департаменты полиции и авиации, а через несколько минут пилот вышел в салон и сообщил всем о том, что кто-то на борту переименовал свою точку доступа WiFi, назвав ее «В самолете бомба».