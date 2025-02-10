Дело ректора ВГУ Ендовицкого передали в Ленинский суд Воронежа

В прокуратуре Воронежской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников ВГУ — ректора Дмитрия Ендовицкого и заведующего кафедрой экономики и управления организациями Юрия Трещевского. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил телеграм-канал надзорного ведомства региона.
Напомним, Дмитрия Ендовицкого обвиняют в даче взятки в 600 тысяч рублей за диссертацию жены, которую она не писала. Силовики полагают, что посредником ректора являлся профессор ВГУ Юрий Трещевский.
— Кроме того, Ендовицкого обвиняют в распространении более 300 файлов порнографического содержания, — уточнили в региональном СК.
В итоге оба ученых сидят под арестом. Только Ендовицкий в СИЗО, а Трещевский — у себя дома. Сегодня уголовное дело направили в Ленинский суд. Максимальное наказание для Ендовицкого — до 12 лет тюрьмы, для Трещевского — до десяти.