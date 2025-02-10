Дело ректора ВГУ Ендовицкого передали в Ленинский суд Воронежа

В итоге оба ученых сидят под арестом. Только Ендовицкий в СИЗО, а Трещевский — у себя дома. Сегодня уголовное дело направили в Ленинский суд. Максимальное наказание для Ендовицкого — до 12 лет тюрьмы, для Трещевского — до десяти.