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Дело ректора ВГУ Ендовицкого передали в Ленинский суд Воронежа

Депутата областной Думы обвиняют по двум статьям УК.

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Воронежской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников ВГУ — ректора Дмитрия Ендовицкого и заведующего кафедрой экономики и управления организациями Юрия Трещевского. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил телеграм-канал надзорного ведомства региона.

Напомним, Дмитрия Ендовицкого обвиняют в даче взятки в 600 тысяч рублей за диссертацию жены, которую она не писала. Силовики полагают, что посредником ректора являлся профессор ВГУ Юрий Трещевский.

— Кроме того, Ендовицкого обвиняют в распространении более 300 файлов порнографического содержания, — уточнили в региональном СК.

В итоге оба ученых сидят под арестом. Только Ендовицкий в СИЗО, а Трещевский — у себя дома. Сегодня уголовное дело направили в Ленинский суд. Максимальное наказание для Ендовицкого — до 12 лет тюрьмы, для Трещевского — до десяти.